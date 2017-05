Website Resmi Pemprov Bengkulu Diretas

BENGKULU, bengkulekspress.com – Website resmi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan nama domain http://bengkuluprov.go.id/ pada Sabtu (13/05/2017) siang diretas.

Situs resmi yang berisi tentang informasi mengenai Provinsi Bengkulu ini diganti tampilannya menjadi gambar kartun perempuan.

Tak hanya itu dalam tampilan web tersebut juga terdapat kalimat Hacked By Con7ext Xai Syndicate 6enjot In Your Security yang jika diklik terhubung ke halaman facebook https://www.facebook.com/xaisyndicate/.

Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan TIK Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu, Puthut Eko Pramono saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui jika situs yang diolahnya tersebut diretas.

“Saya belum tahu. Saya akan hubungi IT nya dulu,” singkatnya.

Dengan diretasnya website resmi milik Pemprov Bengkulu tentu sangat menganggu para pengunjung. Sebab, pengguna internet tidak dapat mengakses informasi seputar Provinsi Bengkulu yang sebelumnya tersedia di dalam website tersebut. (Dil)