Usung Konsep Total Control, CBR250RR Resmi Hadir di Bengkulu

BENGKULU, bengkuluekspress.com– Mengusung konsep berkendara dengan semua gerakan secara mudah, bagi pengendara sehingga dapat memberikan rasa aman dan percaya diri, dan pada akhirnya pengendara merasa semua ada di bawah kendalinya untuk berkendara ke mana saja.

Hal inilah yang disampaikan oleh Head Mark. Sub Dept Main Daeler Astra Motor Bengkulu, Jeffry Mei Gamastra R, dalam sambutannya pada acara launching All New Honda CBR250RR, di Hotel Santika Bengkulu hari ini, (04/02/2015).

Dalam sambutannya, Jeffri mengatakan bahwa Honda CBR250RR sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011 yang lalu. Namun saat itu masih menjadi unit CBU atau impor dari Thailand.

“Pada tahun 2016 ini, CBR250RR sudah diproduksi langsung di Indonesia,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini Honda CBR250RR dikembangkan berdasarkan filosofi dasar Honda dalam mendesain motor supersport yaitu mengaplikasikan kasta motor balap tertinggi.

“Mesinnya menjadi sarana terbaik untuk meningkatkan kemampuan pengendara dan dapat mengikuti keinginan pengendara. Pada akhirnya pengendara merasa semua ada dibawah kendalinya untuk berkendara kemana saja. Hal ini yang disebut sebagai Total Control,”.

Sedangkan tema desainnya mengusung tema speed shape, yang menghadirkan tampilan menarik dan fungsional sehingga memberikan kesenangan pengalaman berkendara bahkan sebelum motor dikendarai.

Hal ini terlihat dari garis tajam terlihat dimulai dari sisi bawah, bagian depan merunduk hingga buritan belakang meruncing. Selain itu, desain frame mengusung konsep truss frame dengan struktur pipa baja sehingga dapat menjamin kekuatan dan kelenturan.

“Frame ini turut mendukung output yang dihasilkan dan menghadirkan stabilitas sempurna dan pengendalian optimal bagi pengendara,” terangnya.

Disamping itu, motor ini didukung mesin baru DOHC 4-valve twin-cylender yang compact merupakan dasar yang penting untuk menghadirkan model ini. Saat ini All New Honda CBR250RR menyediakan 2 tipe yaitu standar (STD) dan ABS dengan pilihan warna masing-masing Honda Racing red, Anchor Grey Matalllic, dan Mat Gunpowder Black Metallic.

Saat bengkuluekspress.com menanyakan bagaimana penjualan motor baru ini di Bengkulu?, dikatakannya saat ini sudah menjual sebanyak 5 unit dimulai pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017.

Sedangkan untuk target penjualan HSO Bengkulu sendiri untuk tipe ini yaitu sebanyak 73 unit setahun atau rata-rata penjulan 6 unit perbulan.

“Total market Sport High di Bengkulu berkisar 8 – 10 unit perbulan, sehingga target market share sport Honda yaitu sebesar 60%,” ujarnya. (koni)