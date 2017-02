Ternyata ini Keunggulan All New CBR250RR

BENGKULU, bengkuluekspress.com– Launching All New CBR250RR yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, hari ini, (04/02/2016), dihadapan awak media, anak-anak club CBR dan pelanggan setia Honda, Niko Rahmadi, selaku Spv. Marketing Promotion, berkesempatan menjelaskan fitur dan keunggulan All New CBR250RR.

Keunggulan Honda CBR250RR diantaranya memiliki dual silider engine dengan teknologi DOHC liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, paralel twin cylinder yang akan menghasilkan tenaga maksimal 27,1 kw (36,8PS) / 12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 22,5 Nm (2,29 kgf.m) / 10.500 rpm.

“Kendaraan ini juga sudah menggunakan sistem bukaan gas Throttle By Wire. Sistem ini diterapkan agar gas yang diinginkan pengendaranya bakal lebih responsif. Throttle By Wire bekerja dengan cara bukaan gas secara sensor elektronik yang diatur oleh APS atau Accelerator Position Sensor,” terangnya.

Selain itu, dari buritan motor ini menggunakan Dual knalpot sehingga Hasil olah dari mesin dua silindernya dibuang pula dengan dual knalpot. Knalpot ini menambah racing-look dan semakin garang pada tampilanya.

“Dari sisi penerangan Honda CBR250RR menggunakan Full LED dari semua sektor penerangan seperti lampu sein, Headlamp dan Tail Lamp.Lampu sein motor ini bergabung bersama lampu DLR (Day Light Running), saat lampu sein dihidupkan DLR beralih menjadi lampu sein dengan kedipnya warna kekuningan,” jelasnya.

Bagi anda yang ingin melihat secara langsung tampilan dan keunggulan motor keluaran terbaru Honda ini, saat ini anda bisa menghubungi dealer Wing Bintang Mulya Jaya, KM, 6,5 Kota Bengkulu. (koni)