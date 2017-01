Suzuki Luncurkan New Carry Pick Up

BENGKULU,BE– Mengawali tahun 2017, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku Agen Pemegang Merek (APM) Suzuki di Indonesia, meluncurkan New Carry Pick Up di Showroom Premium Suzuki di Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis, (26/1) lalu. Peluncuran ini selanjutnya akan dilakukan secara serentak di 35 kota di Indonesia pada 27 Januari hingga 11 Februari 2017 mendatang.

Branch Manager PT Kangaroo Motor Mandiri Bengkulu Bayu Teja Nirwana mengungkapkan di Bengkulu sendiri kita akan untuk lounching New Carry Pick Up ini pada hari sabtu 4 Februari 2017 mendatang yang bertempat di Showroom PT Kangaroo Motor Mandiri.

“Ya nanti pada 4 Februari 2017 kita akan melakukan showroom event lounching New Carry Pick Up,”katanya, kemarin Senin, (30/1).

Bayu juga menuturkan bagi konsumen yang akan melakukan pembelian pada hari pelaksanaan akan mendapatkan program spesial seperti vouher belanja dan berbagai doorprise hiburan lainnya. Dalam kesempatan itu Bayu menjelaskan sedikit tentang New Carry Pick Up ini bahwa kami memberikan berbagai penyegaran untuk memperkuat konsep New Carry Pick Up sebagai kendaraan komersial yang tangguh ini.

Penyegaran di New Carry Pick Up meliputi beberapa bagian. Pada bagian eksterior mengalami perubahan, seperti terllihat pada emblem Carry yang lebih modern dengan desain baru dan juga New Front Grille & Logo yang meningkatkan tampilan New Carry Pick Up. Kesan tangguh juga semakin diperkuat dengan penambahan New Front Under Guard dibagian depan, membuat New Carry Pick Up siap mengarungi berbagai medan.

Lebih lanjut Bayu menerangkan, Beralih ke bagian samping, pada pintu bagian penumpang ditambahkan lubang kunci untuk memudahkan akses keluar masuk penumpang. Ditambah New Design Sticker di bagian bak yang menjadikan tampilan lebih sporty. Bergerak ke bagian interior, perbedaan terletak pada New Door Trim Color, New Seat Color, dan juga penambahan Driver Assist Grip yang menambah kenyamanan dari New Carry Pick Up. Selain itu terdapat pula pilihan warna baru yaitu silver, menjadikan New Carry semakin terdepan.

Diakhir Bayu mengungkapkan Dari sisi mesin, Suzuki New Carry Pick-Up dibekali dengan mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78.8 PS pada putaran 5.500 rpm dan torsi maksimum 120 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.

“Ingin lebih tau lagi tentang keunggulan-keunggulan New Carry Pick Up ini, jangan lupa hadiri showroom event lounching New Carry Pick Up ini pada 4 Februari 2017 mendatang di Showroom PT Kangaroo Motor Mandiri.di Jl. May. Jend Sutoyo 88 Bengkulu,”terangnya.(cik6)