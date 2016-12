Suami Ditahan KPK, Artis Cantik Ini Curhat di Medsos

JPNN.com – Aktris Inneke Koesherawati akhirnya menampakkan wajahnya.

Perempuan yang sempat diburu awak media lantaran suaminya, Fahmi Darmawansyah tersandung kasus korupsi pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 itu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Tak satu kalimat terucap dari mulut pesinetron dan artis kelahiran Jakarta, 13 Desember 1975 itu. Inneke-sapaan akrabnya langsung ‘nylonog’ memasuki kantor KPK.

Usut punya usut, ternyata pemain film Di Bawah Langit itu berniat untuk menjenguk suaminya, Fahmi Darmawansyah yang ditahan KPK Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Hal itu dibenarkan juru bicara KPK, Febri Diansyah. ”Iya,” ujarnya saat ditemui di kantor KPK seperti diberitakan Indopos hari ini.

Febri menegaskan, kehadiran pemain film Di Bawah Langit itu bukan pemeriksaan akan kasus yang dialami suaminya. Inneke mengurus proses administrasi lantaran ingin menjenguk suaminya. ”Iya (untuk urus jenguk suaminya), bukan untuk pemeriksaan,” katanya

Usai mengurus perizinan, Inneke pun tetap bungka. Dia ? langsung masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan KPK.

Sebelumnya, Inneke sempat curhat lewat akun media sosial Instagramnya. Dari tulisannya, Dia terlihat tegar atas kasus yang menimpa keluarganya itu. ”Dear Allah SWT, sometimes it’s hard for me to understand what you really want to happen. But I trust you, I know you will give me what’s best,” tulisan yang diposting Inneke Koesherawati di akun @inekekoes.

Dalam unggahan yang sama, wanita 41 tahun ini juga menyampaikan terima kasih kepada rekan yang mendukungnya agar kuat menghadapi cobaan tersebut.

Sebab sejauh ini ucapan penyemangat dari beberapa teman dan penggemar terus mengalir ke dirinya.

”Untuk teman-teman yang mendoakan terima kasih atas semua doa & supportnya semoga Allah balas kebaikannya,” kata Inneke Koesherawati.

Seperti diketahui, KPK resmi menahan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, Jumat (23/12).

Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

Informasi dihimpun, suami Inneke Koesherawati ini ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta untuk 20 hari pertama. (anh)