Promo Awal Tahun untuk Pecinta Honda Vario Astra Motor Bengkulu

BENGKULU. bengkuluekspress.com– Mengawali tahun 2017, Astra Motor Bengkulu selaku Main Dealer dan Retail sepeda motor Honda di Bengkulu menggelar program promo spesial bagi pecinta Honda Vario bertajuk “Vario Series New Year Special Offer.”

“Berbarengan dengan program ini, selama periode periode Januari – Maret 2017 para penggemar skutik Honda juga berkesempatan memiliki Honda Vario 150 eSP yang dikemas dalam program bertajuk “Own The Pride Vario 150 Esp Exclusive Limited Edition” di seluruh di Propinsi Bengkulu,” ujar Thamsir Sutrisno selaku Region Head Astra Motor Bengkulu.

Ditambahkannya, khusus pecinta Honda Vario 150 eSP, terdapat program khusus untuk memiliki motor idamannya dengan tampilan ban baru yang lebih lebar. Melalui program “Own The Pride Vario 150 Esp Exclusive Limited Edition,” Astra Motor Bengkulu akan menyiapkan Honda Vario 150 eSP dengan ukuran ban yang lebih besar melalui perpaduan ban depan 90/80 dan ban belakang 110/80 yang disematkan pada velg ring 14.

“Selain itu, velg motor ini akan terlihat lebih sporty dengan memberikan Sporty Wheel Sticker Promo edisi terbatas mulai Januari-Maret dan hanya berlaku pada Honda Vario 150 eSP dengan tampilan warna exclusive matte black,”.

Sejauh ini ini, sejak diluncurkan di Indonesia, Honda Vario series menjadi trendsetter motor skutik di Tanah Air. Sepanjang tahun lalu, secara nasional model ini telah terjual sebanyak 1.306.600 unit, sementara di wilayah Propinsi Bengkulu penjualannya tercatat 2300 unit khusus Honda Vario 150 eSP, penjualannya juga sangat luar biasa mengingat produk ini memiliki kelengkapan fitur dan teknologi yang terlengkap di kelasnya.

“Pada tahun lalu penjualannya tercatat sebesar 700 unit,”terangnya.

Disamping itu, New Honda Vario 150 eSP ini memiliki performa tinggi jauh di atas motor skutik lainnya. Pada jarak 0-200m, All New Honda Vario 150 eSP mampu mencatat waktu 11,9 detik dengan top speed 102 km/jam. Model ini membukukan konsumsi BBM teririt di kelasnya sebesar 48 km/liter melalui pengaktifan fitur Idling Stop System (metode ECE R40) dengan metode pengukuran EURO 3.

“Teknologi pintar eSP (Enhanced Smart Power) memaksimalkan pembakaran secara efisien dan meminimasi gesekan untuk mengurangi resiko energi terbuang percuma, serta mengoptimalkan energi berharga yang keluar dari bahan bakar,” katanya.

Sementara itu, Teknologi eSP terintegrasi dengan ACG Starter yang mampu menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan pengendara hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi. Kapasitas bagasi model ini terbesar di kelasnya yaitu sebesar 18 liter yang mampu menyimpan helm full-face dan kapasitas tangki BBM 5,5 liter.

Selain tampil semakin eksklusif dan premium, konsumen Honda Vario 150 eSP dapat menikmati fasilitas fast track yang tersedia. Fasilitas fast track ini dapat dimanfaatkan hingga Kartu Perawatan Berkala (KPB) 2 yakni 4.000 km atau 4 bulan di jaringan Honda seluruh Indonesia.

Sedangkan “Vario Series New Year Special Offer” merupakan program penawaran benefit harga khusus mulai Rp 400.000,- untuk pembelian ulang atau repeat order penggantian dan penambahan sepeda motor Honda Vario series. Syaratnya cukup mudah yaitu dengan hanya menunjukkan STNK sepeda motor apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap jaringan (sebagai contoh apakah itu Honda Vario 150 eSP, Honda Vario 125 eSP, ataupun Honda Vario 110 eSP).

“Benefit kedua program khusus Honda Vario ini dapat dimanfaatkan bersamaan. Dengan demikian, selain dapat memanfaatkan benefit minimal Rp 400.000 untuk semua tipe Honda Vario, konsumen juga bisa sekaligus menggunakan diskon tersebut untuk membeli Honda Vario 150 eSP warna exclusive matte black dengan velg yang lebih sporty dan ban berukuran yang lebih lebar,” pungkas Thamsir Sutrisno. (koni/rls)