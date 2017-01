Potongan Rambut Baru Chelsea Islan, Cantik Nggak ya?

JPNN.com – Aktris cantik Chelsea Islan menyambut tahun 2017 dengan memangkas rambutnya. Cewek yang kabarnya sedang dekat dengan Chico Jericho itu memamerkan rambut barunya itu lewat postingan di akun Instagramnya, chelseaislan.

“Voila! My New Year’s Resolution: New Hair Cut. Welcoming 2017!,” kata Chelsea pada keterangan fotonya.

“Cantik ka,” komentar putra_johanfauzi.

Ya, postingan ini mendapat ribuan komentar. Dari yang nyambung juga nan tak nyambung.

Btw, bagaimana menurut pendapat Anda tentang potongan rambut Chelsea ini?

Reporter: adk/jpnn