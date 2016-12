Penyanyi Pop George Michael Tutup Usia di Hari Natal

JPNN.com – Dunia musik kembali berduka di 2016. Penyanyi kawakan asal Inggris George Michael menghembuskan napas terakhirnya bertepatan dengan hari raya Natal, Minggu (25/12).

Penyanyi pop 53 tahun itu meninggal dalam keadaan tenang di kediaman pribadinya, Oxfordshire, Inggris sekitar pukul 13:30 waktu setempat.

“Dengan sangat sedih kami mengumumkan bahwa anak tercinta kami, saudara dan sahabat, George telah meninggal dunia dengan tenang di rumah. Pihak keluarga meminta privasi mereka dihormati dalam masa emosional ini,” ujar juru bicara Michael seperti dikutip dari BBC, Senin (26/12).

Aparat kepolisian setempat belum bisa memastikan penyebab kematian penyanyi yang terlahir dengan nama Georgios Kyriacos Panayiotou itu.

Namun, sejauh ini belum ditemukan ada indikasi hal-hal yang mencurigakan.

Michael lahir di London pada 25 Juni 1963. Dia mengawali karier di dunia musik dengan membentuk duo Wham! bersama teman sekolahnya Andrew Ridgeley.

Dengan musik pop ringan dan modal wajah ganteng para personelnya, Wham! meraih kesuksesan di paruh awal dekade 1980-an.

Lagu hits mereka antara lain, Careless Whisper, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go dan Club Tropicana.

Pada 1987 Michael merilis album debut solonya “Faith” yang terjual puluhan juta kopi di seluruh dunia.

Album kedua Michael “Listen Whitout Prejudice Vol 1” yang dirilis tiga tahun kemudian juga meraih kesuksesan dan dianggap salah satu album pop terbaik.

Sepanjang karier empat dekadenya George Michael telah menjual 100 juta album. Untuk urusan penghargaan, dia telah meraih tiga Brit Awards dan dua Grammy.