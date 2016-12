Pelaku Cabul Siswi SMA adalah Napi

BINTUHAN, BE – HE (20), warga Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, tersangka yang mencabuli siswi SMA, Mawar (18), warga Desa Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan, ternyata adalah seorang narapidana. HE merupakan Napi kasus pencurian dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Manna.

“Ya untuk tersangka ini ternyata pelakunya itu HE, dan kini ia sedang menjalani hukuman di Lapas Manna karena kasus pencurian,” kata Kapolres Kaur, AKBP Bambang Purwanto SIK, melalui Kasat Reskrim Polres Kaur AKP Johan Andika SE SIK, kemarin (22/12).

Dikatakan Kasat, saat ini penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) saat ini tengah memeriksa korban secara intensif. Juga untuk tersangka yang saat ini mendekam di Lapas Manna itu, dalam waktu dekat ini akan segera diperiksa untuk dimintai keterangan soal peristiwa tersebut. Namun dari pemeriksaan sementara korban Mawar kini diketahui tengah mengandung sekitar 5 bulan akibat perbuatan pelaku.

“Ini masih korban saja kita periksa, dan nanti tersangka juga akan segera kita periksa. Kalau tersangka ini sudah selesai kasus yang ia jalani itu, nanti masa tahananya tinggal kita tambah saja,” terang kasat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan ini pertama kali terjadi bulan Juni 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di kebun Desa Latihan Kecamatan Kaur Selatan. Pencabulan ini bermula dari perkenalan korban dan tersangka pada pertengahan Juni 2016 lalu. Tersangka waktu itu bertemu korban di sekitar lapangan merdeka dan kemudian tersangka mengajak korban jalan-jalan ke arah Desa Latihan. Sesampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku membujuk korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri.

Kasus ini terbongkar karena korban sering murung dengan kedaannya sehingga memancing orang tuanya bertanya. Setelah didesak, Mawar mengaku telah dihamili pelaku. Sontak, hal itu membuat kedua orang tuanya kaget dan langsung melapor ke Polres Kaur. (618)