Ini Dia 7 Lapangan Golf Terbaik di Dunia

Sejak ditemukan di Skotlandia pada tahun 1600-an, golf tak hanya dikenal sebagai olahraga belaka. Melainkan juga sebagai bagian dari gaya hidup bangsawan. Hal itu tak heran, sebab olahraga yang satu ini memang memiliki banyak kelebihan.

Salah satu yang terpenting adalah, golf tak memiliki aturan yang sangat baku pada desain lapangan permainannya. Hal itu menjadikan banyak lapangan golf berdesain menarik dan indah. Semuanya mampu mengundang kekaguman.

Nah, berikut kami sajikan 7 lapangan golf terbaik yang ada di berbagai belahan dunia seperti dilansir oleh salah satu situs golf. Ternyata, salah satunya ada di Indonesia. Sudah pernah turun lapangan di sana?

The Prairie Club, Nebraska, Amerika Serikat

Terletak di bagian tengah Amerika Serikat, yakni Nebraska, The Prairie Club memiliki pemandangan yang menakjubkan. Tak heran jika predikat Best Overnight Golf Destination dari Golf Digest pernah disandang lapangan yang satu ini.

Memiliki konsep padang savana, golf course ini dilengkapi dengan perbukitan, rumput berpasir dan hamparan ilalang. Namun hati-hati pada jebakan bunkernya. Sebab, di sini merupakan salah satu lapangan dengan bunker tersulit di dunia. Butuh keahlian dan konsentrasi khusus untuk mengeluarkan bola dari bunker.

Total ada 46 hole dari tiga golf course yang ada di kawasan ini. Aneh dengan jumlah hole yang ada? The Prairie Club memang berbeda. Mereka tidak terpaku pada jumlah hole harus kelipatan 9 seperti lazim adanya.

Tiga course yang ada di sini antara lain Dunes dengan 18 hole serta 73 par dan 7.583 yards. Kemudian ada juga Pines yang didesain oleh Graham Marsh dengan 18 hole serta memiliki par 73. Nah, terakhir ini yang cukup unik. Bernama Horse course, jumlah hole di sini ada 10. Didesain oleh Gil Hanse & Geoff Shackelford, course ini memiliki tantangan yang berbeda. Dijamin adrenalin bermain Anda akan lebih terasa.

Tertarik mencicipi lapangan dengan gaya arsitektur Amerika lama itu? Anda harus merogoh kocek sebesar USD 100 – USD 185 perputaran. Atau bisa sekalian stay di hotel bernuansa oaktree dengan budjet mulai USD 350.

Puntacana Resort & Club, Republik Dominika

Bayangkan Anda teeshot di sebuah tempat yang berada langsung di tepi laut pulau Karibia. Sungguh sebuah kepingan surga yang jatuh ke bumi. Itu semua bisa didapatkan jika bermain di Puntacana Resort & Club yang berada di Republik Dominika.

Lokasi yang dilengkapi resort nan elegan serta villa pribadi itu memiliki tiga golf course dengan total 45 lubang. Masing-masing diberi nama sesuai arsiteknya, yakni Tom Fazio Corales, P.B. Dye La Cana, dan P.B. Dye Hacienda. Menurut situs resmi mereka, luas keseluruhan kawasan tersebut adalah 26 mil persegi.

Lapangan ini beberapa kali menerima penghargaan. Salah satu yang paling bergengsi adalah Golf Resort of The Year-Rest of World 2011 dari IAGTO. Harga untuk bermain di sini bervariasi mulai dari USD 105 hingga USD 140 perputaran.

Les Bordes, Perancis

Menghirup udara segar dan aroma pohon oak yang khas bakal Anda temui saat mengayunkan stik di Les Bordes, Perancis. 18 hole super eksklusif rancangan Robert von Hagge dijamin bakal memanjakan hobi golf Anda.

”Surga dan bumi spesial untuk Anda.” Begitulah janji yang diutarakan manajemen padang golf yang pernah menduduki peringkat pertama sebagai lapangan golf terindah versi Golf World Magazine itu. Namun, dengan tingkat eksklusifitas yang tinggi, tidak semua orang bisa bermain di golf course ini. Hanya member dan undangan saja yang diijinkan melakukan putting shot di greennya yang terkenal licin.

Baker’s Bay Golf & Ocean Club, Kepulauan Bahama

Anda benar-benar dinaungi Dewi Fortuna bila berkesempatan untuk menjajaki Baker’s Bay yang terletak di sebuah pulau kecil di Abaco, Kepulauan Bahama. Lokasi tersebut hanya bisa diakses dengan perahu dan pesawat amfibi, karena padang golf yang dirancang oleh Tom Fazio tersebut dikelilingi lautan dan pantai.

Saat berada di sana, seolah-olah pulau tersebut adalah milik pribadi, karena tersedia resor ekstra privasi, clubhouse, kolam renang, pusat spa dan kebugaran, kapal pesiar, dan restoran. Yang paling istimewa yaitu pantai pribadi dengan gemericik air yang tenang dan semilir angin yang segar.

Pada hole 9, tersedia minibar untuk mengembalikan semangat. Sebab pada titik ini sangat menantang. Mulai dari hole 9 hingga 14 memiliki tingkat elevasi yang tinggi pada kontur lapangannya. Saat tiba di hole 15 yang merupakan hole terakhir, Anda disuguhkan pemandangan langsung Pantai Pebble dengan lapangan yang jauh lebih hijau dan hamparan langit yang cerah.

Elea Golf, Republik Siprus

Mau main dengan reservasi yang mudah di salah satu lapangan golf terbaik di dunia? Elea Golf jawabannya. Sebab, meski masuk dalam 7 Golf Course terbaik, proses reservasi di course bergaya mediterania ini terkenal mudah.

Tak heran setiap tahunnya jumlah golfer yang mengayunkan stiknya di tempat ini terus bertambah. Di desain oleh Sir Nick Faldo, 18 hole dengan 71 par di tempat ini mampu mengangkat determinasi Siprus dibandingkan negara sekitar mereka seperti Spanyol, Maroko, dan Tunisia dalam industri golf.

Untuk main di sini pun harganya relatif tidak semahal di tempat lain. Yakni mulai USD 85.

Dragon Lake Golf Course Guangzhou, Tiongkok

Dragon Lake Golf Course yang berada di Guangzhou, Tiongkok, bisa jadi referensi utama bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kota kuno Eropa namun tak ingin terbang jauh-jauh. Berada di kawasan ketinggian yang membuatnya memiliki udara segar khas pegunungan, course ini didesain oleh Dick Davidson dengan style Parkland.

Lapangan 27 hole ini kerap kali digunakan sebagai venue untuk turnamen resmi. Salah satunya the Royal Trophy yang mempertemukan tim golfer Asia melawan Eropa.

Karena lokasinya yang turun naik, tak heran tantangan bermain di lapangan ini sangat berat namun mengasyikkan. Salah satu tantangannya adalah menjaga fokus mata saat memandang. Sebab pada beberapa hole, dengan “kejam” mampu menipu arah pukulan bola pemain.

Nirwana Golf, Bali, Indonesia

Voila! Inilah lapangan golf Indonesia yang masuk dalam daftar 7 lapangan golf terbaik di dunia. Berada di pulau bali yang memang sudah lama dikenal sebagai sebagai surganya dunia, golf course ini didesain oleh Greg Norman.

Penuh ketelitian, mantan golfer nomor satu dunia itu mampu memadukan keindahan alam dan desain lapangan yang futuristis. Tak ayal, beberapa penghargaan pernah diraih padang golf ini. Di antaranya Leading Golf Resort dari World Travel Awards, Resort Golf no 1 dari Asian Golf Monthly, dan lapangan golf terbaik di Indonesia dari Golf Digest Magazine.

Balutan visual yang indah itu didukung oleh pemandangan laut dan lanskap Bali yang subur. Plus, ditunjang karena bersebelahan dengan Tanah Lot, salah satu iconic destination. Ada dua rate yang berlaku di tempat ini. Untuk golfer domestik dan asing. (JPNN/pda)