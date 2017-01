Ini Daftar Pejabat Eselon III Pemkot Bengkulu Yang Baru Dilantik

Plt Kadisperindag dan 33 Pejabat Nonjob

BENGKULU, BE – Setelah sebelumnya melantik puluhan pejabat eselon II, kali ini giliran 194 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ikut dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Marjon MPd aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, kemarin sore (5/1).

Dari 194 orang pejabat eselon III yang dilantik tersebut, diantaranya ada yang mendapatkan jabatan baru, dan ada pula yang pindah jabatan atau rotasi. Salah satunya Sekretaris BNK Kota Bengkulu, Karnadi SSos pindah jabatan menjadi Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

Selain itu juga ada Minarni SPd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pembidaan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dipromosi menduduki jabatan menjadi Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Sementara, dari 9 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, 6 kecamatan dijabat Camat baru, yakni Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Selebar, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, dan Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu.

Diantaranya, Drs Ikhwan Nova MSi yang sebelumnya menjabat sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu kini menjabat sebagai Kepala Kecamatan Teluk Segara, Syaiuful Anwar SSos yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pagar Dewa kini menjabat sebagai Kepala Kecamatan Selebar.

Sementara itu, ada 34 pejabat diantaranya dinonjobkan. Salah satunya Kwatrin Kesuma SE MM yang sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu dinonjobkan menjadi Fungsional Umum di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Selain itu juga ada juga Khairul Saleh SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu kini menjadi Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. (Daftar mutasi lengkap lihat halaman 2).

Dalam pengarahannya, Marjon MPd mengatakan, jabatan yang diberikan tersebut bukanlah sebuah penghargaan, melainkan sebuah ujian terhadap pejabat tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada pejabat eselon III yang dilantik tersebut untuk tidak melanggar sumpah dan pakta integritas yang telah ditanda tanganinya.

“Bahwasanya ketika dianggap tidak mampu atau tidak pas dengan job tersebut, maka kita semua sudah berjanji bersedia didemosi, dimutasi, dan dirotasi. Ingat janji tersebut adalah janji pertama saudara sekalian dilantik,” ungkap Marjon.

Disisi lain, Marjon mengimbau kepada seluruh pejabat eselon III yang telah dilantik untuk bekerja dengan profesional sehingga mampu membantu mewujudkan pemerintah yang baik dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kita dituntut masyarakat untuk membuat Kota ini menjadi lebih baik dalam bidang pembangunan SDM maupun pembangunan infrastuktur. Untuk itu bekerja harus dengan prinsip cepat, tepat, dan efisien dan jangan melanggar aturan,” pungkasnya.(cw1)

NO NAMA JABATAN BARU

1 M Dani SH Kabag Tata Pemerintah pada Sekretariat Daerah

2 Abdul Rais SH Kabag Hukum Setda Kota Bengkulu

3 Karnadi SSos Kabag Kesra Setda Kota Bengkulu

4 Syofyan Tosoni SE Kabag Kerjasama Setda Kota Bengkulu

5 Pajrul SSos Kabag Pembangunan Setda Kota

6 Dadi Hartono SSos MSi Kabag Perekonomian Setda Kota

7 Dra Lia Kamalia Heryati Kabag Umum Setda Kota

8 Arminal Nova Putra SSos MSiKabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota

9 Medy Febriansyah SSTP MSi Kabag Keprotokoleran Setda Kota

10 Adil Sitepu AMd Kabag Administrasi Kesekretariatan Set DPRD Kota

11 Azmiatul Fitri SH Kabag Persidangan dan Hukum Set DPRD Kota

12 Drs Rusman Kabag Administrasi Keuangan Set DPRD Kota

13 Firman Jonaidi SPd Sekretaris Dinas Pendidik Kota

14 Minarni SPd Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Diknas Kota

15 Sri Harteti SSos Kabid Kebudayaan Diknas Kota

16 Dola Loisa Putri SH Kabid Paudini dan Pendidikan Nonformal Diknas Kota

17 Zainal Azmi MTpd Kabid Dikdas Diknas Kota

18 Dra Erita MPd Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota

19 Irwansyah S STP MSi Kabid Penataan, Peningkatan Kapasitas Dinas LH

20 Elfriza SSos MSi Kabid Pengendalian Pencemaran Dinas LH

21 Rusman Effendy SSTP MM Kabid Pengelolaan Sampah Dinas LH

22 Yulizarni ST Kabid Tata Lingkungan Dinas LH

23 Maryafni SH Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB

24 Abdur Rauf B SKM Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga DP3APPKB

25 Purniati SE Kabid Pemperdayaan Masyrakat dan Perempuan di DP3APPKB

26 Dra Hj Ratna Dewi Kabid Perlindungan Anak DP3APPKB

27 Drs Siharman Kabid Pengendalian Penduduk DP3APPKB

28 Isnaini SSos Sekretaris Dukcapil

29 Dedy Candra S STP Kabid Pelayanan Pendafaran Penduduk Dukcapil Kota

30 Drs Widodo Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota

31 Nopri Andriyanto S STP Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kota

32 H Akhidurddin Arifin SH Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Dukcapil

33 Ir Elnadi MSi Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota

34 Rina Komalasari SP Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

35 Ir Ratu Siti Zubaidah Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pangan dan Pertanian Kota

36 Ir Hauliantua Pohan Kabid Petertanakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pernatian Kota

37 Ir Maria Magdalena Happy Wahyuni Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

38 Ir Sufatman Kabid Penyuluhan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

39 Apandi SP Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

40 Ir Syahrul Sekretaris Dinas Sosial Kota

41 Drs Hendarmin Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota

42` Dra Hj Yunitaria MPd Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota

43 Itera Hasti SSos Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota

44 Dra Zuliyati Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Tepadu Satu Pintu Kota

45 Afri Candriani SE Kabid Penyelenggaraan Perizinan DPMPTS

46 Wanzori SP Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTS

47 Frans Anthony SE MM Kabid Perencanaan dan Pengembalian Iklim Penenaman Modal DPMPTS

48 Ir Bakhtaruddin MT Kabid Promosi Penanaman Modan DPMPTS

49 Hj Nina Nurdin Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan B DPMPTS

50 Mahdi SIP Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTS

51 Alzan Sumardi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota

52 Neli Hartati SKM Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota

53 Desmi SKM Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota

54 dr Dessy Noermadhanningsih Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Dinkes Kota

55 Drs Muhammad Nazar Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota

56 Lepi Nurseha SW Kabid Kepemudaan Dispora Kota

57 Hj Martini Nengsih MPd Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota

58 Yuhartati SSos Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kota

59 Popy Yulianti SH Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota

60 Yulia SE MSi Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnaker

61 Ferry Firmansyah SH MM Kabid Hubungan Industrial Disnaker

62 Dra Hilda Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota

63 Saral SSos Kabid Koperasi Diskop UKM

64 Nini Sastriana SPd MM Kabid Usaha Kecil Diskop UKM

65 Akhmad Furkon SH Kabid Pengawasan Diskop UKM

66 Ir Syafrizal Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

67 Ir Leli Sofiati Kabid Budidaya Ikan DKP

68 Tarzan Naidi SPi Kabid Perikanan Tangkap DKP

69 Ir Oktarina MT Kabid Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan DKP

70 Saipul SSos Sekretaris Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kota

71 RA Yuristyawati Kusumaningtyas Kabid Pencegahan Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran DPKP

72 Endang Afrizal SAg Kabid Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan DPKP

73 Baizon Bakti SIP Kabid Sarana dan Prasarana Kebakaran DPKP

74 Drs Fakhrizal Putra Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota

75 Martinah SE Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP

76 Catur Setiadi SSTP MSi Kabid Penegak Perda Satpol PP

77 Hermansyah SSos Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP

78 Mukhlis SSos Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

79 Hj Siti Janaini SH MH Kabid Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan

80 Rahmat Novar Riawan SSTP MSi Kabid Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan

81 Yusman SSos Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

82 Agnes Fitriansyah ST Kabid Perumahan Rakyat DPRKP

83 Ir Rini Sri Angraini MT Kabid Kawasan Pemukiman DPRKP

84 Anika Dewi SH MSi Sekretaris Dinas Perhubungan

85 Bambang Suryadi SH Kabid Pengendalian Operasional Dishub

86 Saparudin Kabid Sarana dan Prasarana Perhubungan Dishub

87 Mardi Kusuma SSos Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub

88 Eka Suniarti SH MH Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

89 Denny Martin SSTP Kabid Pengelolaan Informasi Diskominpers

90 Erika Ariesanti SSTP Kabid Penyelenggaraan e Goverment Diskominpers

91 Syafriandi SE MSi Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruan

92 I Made Ardana ST MT Kabid Cipta Karya Dinas PUPR

93 Rozy Ismariandi ST MT Kabid Bina Marga Dinas PUPR

94 Emrald Balaputera ST MT Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR

95 Yosep Fery Yorizal ST Kabid Bina Konstruksi Dinas PUPR

96 Tri Wibawanti SSi MT Kabid Tata Ruang Dinas PUPR

97 Yudi Susanda SSTP MSi Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

98 Syamsu Alam SE Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia BPPP

99 Garda Reputra SSTP Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BPPP

100 Maryaneta SSos Kabid Penelitian dan Pengembangan BPPP

101 Ir Mirna MT Kabid Penelitian dan Pengembangan BPPP

102 Tri Oktarianto SE MSi Sekretaris Dinas Statistik Kota

103 Minarti SH MM Kabid Statistik Sosial, Produksi dan Distribusi Dinas Statistik

104 Jimmy Harison SE Kabid Neraca, Analisis, Diseminasi Statistik Dinas Statistik

105 Ikhsanul Arif SS MM Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

106 Emilda Sulasmi MPd Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah

107 Willhopi SH MM Kabid Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah

108 Susi Susanti Si MM Kabid Retribusi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Badan Pendapatan Daerah

109 Emi Warni SSos Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

110 Wilson SE Kabid Anggaran BPKA

111 Fahriandi SE MM Kabid Akutansi dan Perbendaharaan BPKAD

112 Hoirul Mua’asy ST MSi Kabid Aset BPKAD

113 Dra Dewi Septi Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

114 Alimartono SSos Kabid Pengembagan data dan Pembinaan Aperatur BKPP

115 Denny Apriansyah SSTP Kabid Pendidikan dan Pelatihan BKPP

116 Drs Zaswardi Kabid Mutasi Jabatan Fungsional dan Kesejahteraan Aperatur BKPP

117 Dewi Dharma SSos Sekretaris Dinas Perindusterian dan Perdagangan

118 Sumiati SE MM Kabid Perindusterian Disperindag

119 Rahmansyah SH Kabid Bina Usaha Perdagangan Disperindag

120 Yuliansyah SE Kabid Sarana Perdagangan Disperindag

121 H Yayayn Alfian SE ME Sekretaris Dinas Pariwisata

122 Drs Zulkarnain Kabid Pariwisata Dispar

123 Dihwanto SH Kabid Industri Pariwisata Dispar

124 Ziamriani SSos Kabid Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan Dispar

125 Iskandar SSos Sekretaris Kesbangpol

126 Habizar SH Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol

127 Dra Heni Herawani Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol

128 Noviar SE MSi Kabid Politik Kesbangpol

129 Tefy Susanto SIP Kabid Ketahanan Seni dan Kebudayaan Agama Kesbangpol

130 Satroman SSos Sekretaris Pelaksana Badan Penanggunalangan Bencana Daerah

131 Tahirudin SH Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD

132 Hakimin SH Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD\

133 Noprisman ST MSi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD

134 Sahudin Ak MSi Sekretaris Inspektorat

135 Mahmud Siregar SE Inspektur Pembantu 1 Inspektorat

136 Dra Yusmainiansih MSi Inspektur Pembantu II Inspektorat

137 Dra Cheta Damayanti Inspektur Pembantu III Inspektorat

138 Ir Eka Rika Rino MM Inspektur Pembantu IV Inspektorat

139 Drs Lista Cerlyviera MM Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota

140 Drs Ikhwan Nova MSi Camat Teluk Segara

141 Sifrihadi SH MM Seketaris Camat Teluk Segara

142 Soni Risdianto AP Camat Gading Cempaka

143 Junita Hartati Sekretaris Camat Gading Cempaka

144 Syaiful Anwar SSos Camat Selebar

145 Syafuan Rizal Sekretaris Camat Selebar

146 Asnawi Amri SSos Camat Muara Bangkahulu

147 Beny Hartanto SAg Sekretaris Camat Muara Bangkahulu

148 Drs M Nasir Camat Ratu Samban

149 Achmad Tafri Budy Sekretaris Camat Ratu Samban

150 Subhan Gusti Hendri SSos Camat Ratu Agung

151 Edi Supratman SH MSi Sekretaris Camat Ratu Agung

152 Ahmad Kusen SSTP MSi Camat Sungai Serut

153 Putera Rahman SH Sekretaris Camat Sungai Serut

154 Dra Rosminiarty Camat Kampung Melayu

155 Sukamto SSos Sekretaris Camat Kampung Melayu

156 Syaiful Anwar SSos Camat Singgaran Pati

157 Dra Wahyuliati MM Sekretaris Camat Singgaran Pati

158 Mubarakan SP MSi Fungsional Umum

159 Linda Asmarni SPt Fungsional Umum

160 Susiani Fitriana SP Fungsional Umum

161 Zaharudin SH Fungsional Umum

162 Dra Isnaini Safitri Fungsional Umum

163 Ahmad Kauri SH Fungsional Umum

164 Gustin Elyani SSos Fungsional Umum

165 Ir Rina Feti Fungsional Umum

166 Rismiati SH Fungsional Umum

168 Darius Adi SH Fungsional Umum

169 Tri Rahmahani SE Fungsional Umum

170 Dra Marta Dewi MM Fungsional Umum

171 Amron Rosyidi Fungsional Umum

172 Kwatrin Kesuma SE Fungsional Umum

173 Tasman SH Fungsional Umum

174 Risma Kamaruddin Fungsional Umum

175 Herawati SSos Fungsional Umum

176 Nisman SSos SKM MM Fungsional Umum

177 Karimmel Sinambela SKM Fungsional Umum

178 M Thamrin MSi Fungsional Umum

179 Zohri Kusnandi SH MH Fungsional Umum

180 Lisnamurti SE Fungsional Umum

181 Dedy Susanto SE Fungsional Umum

182 dr Eko Rahmi Nurhidayati Fungsional Umum

183 Iriyani SSos Fungsional Umum

184 Hj Dekoniati SE Fungsional Umum

185 Drs Ruslan Fungsional Umum

186 Drs H Darmansyah Fungsional Umum

187 Drs Yurizal Fungsional Umum

188 Khairul Saleh SH Fungsional Umum

189 Khairul Saleh SIP Fungsional Umum

190 Sri Darmayanti SH Fungsional Umum

191 Ibnu Masud SH Fungsional Umum

192 Iryana SSos Fungsional Umum

193 A Majid Ali SSos MSi Fungsional Umum

194 Darjoni SP Fungsional Umum