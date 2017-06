Cinta Laura Bakal Bintangi Film Hollywood Lagi

jpnn.com – Artis peran Cinta Laura bakal kembali tampil dalam salah satu film produksi Hollywood. Kali ini, dia didaulat untuk berperan dalam sebuah film musikal berjudul Crazy For The Boys.

Kepastian itu diumumkan langsung oleh pihak produser Crazy For The Boysmelaluii Instagram.

“CAST ANNOUNCEMENT! @claurakiehl will star in the role of Madison. #CrazyForTheBoys #Sing #Dance #NewMovie,” tulis akun resmi produser Crazy For The Boys, Kamis (29/6).

Unggahan itu langsung dibalas oleh Cinta Laura. Cewek berdarah Indonesia – Jerman itu mengaku tidak sabar untuk ikut dalam produksi film Crazy For The Boys yang rencananya rilis tahun depan.

“Excited to be part of the fam!” ujarnya.

Crazy For The Boys adalah film kesekian Cinta Laura semenjak merambah dunia perfilman Hollywood. Dia sebelumnya pernah bermain dalam film berjudul The Philosophers (After The Dark) pada 2013.

Selanjutnya, cewek 23 tahun itu juga terlibat untuk film The Ninth Passenger. Selain itu, ada beberapa judul film yang rencananya akan dibintanginya, namun belum diumumkan.(ded/JPG)