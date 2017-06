Catat! Ini Tanaman Herbal Untuk Melawan Kanker

jpnn.com – Kanker menjadi salah satu musuh bagi manusia. Tak terhitung jumlah orang yang harus meregang nyawa akibat menderita kanker.

Mulai dari kanker usus, sel darah putih, payudara hingga kanker otak.

Terlebih lagi, hingga kini para ilmuwan belum juga bisa menemukan obat yang mampu menyembuhkan kanker.

Meski demikian, rupanya ada sederet tanaman herbal yang dipercaya mampu mencegah munculnya sel kanker, bahkan mengobatinya.

Berikut daftarnya, seperti dilansir laman Care2, Minggu (11/6).

1. Semanggi/Clover

Semanggi merah mengandung senyawa ampuh yang dikenal sebagai formononetin yang telah ditemukan membantu untuk melawan kanker payudara.

Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal medis Hormone and Metabolic Research, para ilmuwan menemukan bahwa senyawa yang ditemukan dalam semanggi merah mampu mencegah penyebaran sel kanker serta invasi kanker ke sel sehat.

2. Dandelion

Dari semua manfaat kesehatan dandelion yang menakjubkan, penelitian menemukan yang terbesar adalah kemampuannya melawan kanker.

Salah satu studi paling menarik tentang kemampuan anti-kanker dandelion diterbitkan dalam jurnal Bukti Berbasis Pelengkap dan Pengobatan Alternatif.

Ilmuwan Kanada menemukan bahwa setelah 48 jam terpapar ekstrak dandelion, sel kanker mulai mati.

Studi tersebut juga menemukan bahwa dandelion bahkan efektif pada sel kanker yang resisten terhadap kemoterapi.

Penelitian lain yang dipublikasikan di International Journal of Oncology menemukan bahwa teh yang terbuat dari daun dandelion bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker payudara.

Selain itu, teh yang dibuat dari akar dandelion mampu memblok kemampuan sel kanker untuk menyerang jaringan payudara yang sehat dan jaringan prostat yang sehat.

Dalam studi lain yang dipublikasikan di jurnal medis online PLoS One, para peneliti menemukan bahwa ekstrak akar dandelion bisa membunuh sel kanker secara selektif dan efisien tanpa toksisitas pada sel sehat.

3. Ekor kuda

Penelitian di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa ekor kuda mampu menghentikan proliferasi sel kanker.

Penelitian hewan tambahan menemukan bahwa campuran ramuan yang termasuk ekor kuda bersama dengan jamur chaga efektif untuk mengurangi limfoma (kanker kelenjar getah bening) dan tumor leukemia yang tentunya bisa meningkatkan tingkat ketahanan hidup hingga 33 persen.

4. Licorice

Peneliti menemukan bahwa senyawa yang dikenal sebagai glabridin yang terdapat dalam licorice mampu menghentikan gen kanker hati untuk bermutasi.

Tapi, glabridin bukan satu-satunya senyawa yang ditemukan di licorice yang menunjukkan efektivitas melawan kanker.

Studi lain menemukan bahwa glabridin dan senyawa kuat lainnya yang ditemukan di akar licorice mungkin menjanjikan efektivitas dalam menghentikan penyebaran kanker payudara dan kanker saluran pencernaan.

5. Susu Thistle

Milk/susu thistle telah lama dikenal sebagai pelindung hati, namun penelitian menunjukkan bahwa susu ini mungkin salah satu obat kanker hati alami terbaik.

Penelitian menunjukkan bahwa senyawa silymarin bekerja pada kanker dengan 7 cara yang berbeda.

Selain itu, senyawa yang dikenal sebagai silybin ini bekerja pada tingkat lain untuk melindungi materi genetik di sel hati sekaligus mengurangi kejadian kanker hati.

6. Oregano

Penelitian awal, termasuk satu di Journal of Medicinal Food, menemukan bahwa terpentik 4-terpineol yang ditemukan di oregano efektif melawan penyebaran kanker.

7. Peterseli

Siapa yang tahu bahwa ramuan yang digunakan hampir secara eksklusif sebagai hiasan pada makanan bisa menjadi salah satu solusi kanker alami yang hebat berikutnya?

Menurut penelitian di Journal of the Science of Food and Agriculture, peterseli bertindak sebagai antioksidan untuk menghancurkan radikal bebas, melindungi DNA dari kerusakan yang bisa menyebabkan kanker dan menghambat baik proliferasi dan migrasi sel kanker dalam tubuh.(fny/jpnn)