Bunga Zainal Akhirnya Ungkap Identitas Sang Suami

jpnn.com – GOSIP pernikahan artis peran Bunga Zainal dengan Sukhdev Singh, produser Screenplay Production ternyata benar adanya.

Setelah sekian lama bungkam, pemain film London Love Story 2 itu akhirnya mengenalkan sosok suaminya tersebut.

Dia sengaja mengunggah foto sang suami yang sedang tersenyum. Di foto itu, Bunga Zainal juga menyelipkan pengakuan perasaannya.

‘Good Man, Good Husband, the best father in the world,” tulis Bunga di bawah foto itu.

Foto tersebut pun diunggah kembali oleh akun gosip @lambenyinyir.

“Akhirnya mbak Flower berani post foto pak suami tanpa stiker di wajahnya,” tulis akun tersebut sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Beragam komentar netizen pun bermunculan ikut menanggapi postingan foto tersebut.

“Mungkin sekarang statusnya sudah jadi istri pertama mak, makanya sudah berani,” celetuk @saraprilliarizki. “Emang suaminya itu siapa si and umurnya berapa?,” sahut @griya_fiorenza_dahyana.

“Kalau aku jadi Bunga mah pede-pede aja, yang penting sah. Kalau ditutupin sticker ngapain mau nikah sama dia,” sambung @putrimalu143.

“Mungkin sekarang statusnya sudah naik tingkat mak. Jadi berani posting tanpa stiker,” sahut @dasdll.

“Gerah dia, pengin diakui dan mengakui kalau itu suaminya dia. Kuping sama hati sudah panas denger omongan sana sini, selamat mbake Flower,” tulis @h.e.g.i.

“Bunga Zainal ternyata suka om om berduit yah, iya lah sapose yang nggak suka duit,” balas @lafiyya.(mg7)