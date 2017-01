Adik Nagita Slavina Resmi Dilamar

jpnn.com – Kebahagiaan tengah dirasakan adik Nagita Slavina, Alsi Mega Marsha Tengker.

Pasalnya, perempuan yang akrab disapa Caca itu baru saja dilamar sang kekasih, Barry Tedja Tamin.

Proses lamaran itu diunggah Caca dalam akunnya di Instagram, yakni @cacatengker. Dia mengunggah foto berdua dengan Barry.

“Engagement is not as simple as candlelight and roses. It’s day-to-day living, taking time, making time to be there, with open arms and a giving heart. Engagement is the special day where we start our new story of life,” tulis Caca, Sabtu (28/1).

Dalam proses lamaran itu, Caca tampak memakai kebaya warna hijau.

Kedua orang tua Caca, Gideon Tengker dan Rieta Amilia, serta keluarga Barry juga menghadiri acara lamaran.

Nagita pun menghadiri acara lamaran Caca. Dari foto yang beredar, tidak terlihat kehadiran suami Nagita, Raffi Ahmad dalam acara itu.

Saat dihubungi, Gideon membenarkan Caca telah dilamar. Proses lamaran berlangsung di Jakarta. “Iya betul (Caca dilamar),” ucapnya. (gil/jpnn)