Tahun Baru, Hotel Splash Tawarkan Glamorous New Year Celebration 2017

BENGKULU, bengkuluekspress.com– Splash Hotel Bengkulu menjelang tahun baru 2017 mendatang, menyuguhkan program dan package khusus untuk perayaan tahun baru 2017.

Tahun Baru kali ini, program awal tahun mengusung Konsep Glamorous New Years Eve Party 2017.

“Open gate dimulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, dengan suguhan barbeque dinner, Para tamu dimanjakan dengan berbagai sajian menu dari aneka seafood barbeque,” ujar Ary Wandono, Food and Beverage Manager

Selain itu, ada juga hidangan lain seperti, aneka hidangan dessert di D’savory restaurant dan lounge dengan dilengkapi sajian hiburan live music dan stand up comedy, dan aneka games dan door price.

“Untuk menanti pergantian tahun baru B-lounge Splash Hotel menyelenggarakan acara countdown party dengan hiburan Live music and DJ perfome,” terangnya .

Sedangkan untuk package Kamar Tahun baru 2017, Splash Hotel Bengkulu juga menawarkan special package room starting from Rp 806.000,-include dengan Barbeque Gala Dinner.

Selain itu, harga yang ditawarkan diluar paket kamar Rp 100.000,-/pax untuk barbeque gala dinner dan Rp 50.000 untuk B-lounge countdown party.

“Buat acara Tahun baru kita tahun kita berbeda dan menjadi moment yang terlupakan .Save your date 31 Desember to join with us at Splash Hotel Bengkulu.Don’t miss it!!.” Pungkasnya. (koni/rls)